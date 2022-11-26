دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شنت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني هجوما لاذعا على لاعبي منتخب بلدها والمدرب والإعداد عقب خسارة قطر ثاني مبارياتها أمام السنغال، الجمعة.

وبدأت الشيخة القطرية تغريداتها قائلة: "ظهور سيء للعنابي في الشوط الأول ..لماذا لم يظهر اللاعبين منذ البداية بنفس الروح القتالية التي أدوا بها في الشوط الثاني؟! الإعداد لكأس العالم لم يكن بالمستوى المأمول.. حظ أوفر لجميع عشاق العنابي.. خيبتوا آمالنا".

وتابعت قائلة: "إعداد سيء.. مدرب مستواه ضعيف وفكره عقيم.. لاعبين ليسوا على قدر المسؤولية، ولا ننسى اللي قال ’عبالكم حرب‘.. خييبة أمل كبيرة وخروج مبكر من صاحب الأرض والجمهور".

وعلقت الشيخة مريم على تغريدة مفادها: "فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر: كأس العالم سينتهي، ولكن كرة القدم لن تنتهي، وسنعمل من أجل المستقبل"، قائلًة: "إلى الآن لديك أمل أن تكون جزء من مستقبل الكرة في قطر".