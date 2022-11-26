دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مؤتمر صحفي للمنتخب السعودي والرد على تقارير بأن كل لاعب بالمنتخب السعودجي حصل على سيارة فاخرة من طراز رولز رويز بعد التغلب على المنتخب الأرجنتيني، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ورد قائد المنتخب السعودي، صالح الشهري على هذا السؤال إن كان صحيحا و"أي لون اختار هو لسيارة الرولز رويز"، قائلا: "هذا غير صحيح نعم هذا غير صحيح.. نحن هنا لخدمة دولتنا ونبذل الأفضل وهذا هو أكبر انجاز لنا وهذه هي الجائزة".

ويشار إلى أن المنتخب السعودي وبعد الفوز بمباراته الأولى على الأرجنتين، تصدرت المملكة ترتيب المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2022، ليحل المنتخب الأرجنتيني رابعاً بدون نقاط خلف منتخبي بولندا والمكسيك اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة واحدة بعد تعادلهما بدون أهداف.

وتتوجه الأنظار اليوم السبت إلى المباراة التي سيخوضها المنتخب السعودي مع نظيره البولندي في الجولة الثانية من مونديال قطر 2022.