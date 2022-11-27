"محنا مستعجلين على دور الـ16".. المؤثر السعودي رائد سليم يعلق على الخسارة وهذه ردود فعل بعض الجماهير

بعد أن شبهه مراسل CNN بإبراهيموفيتش.. مشجع سعودي يرد: لا تشبهني إلا بسالم الدوسري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجعين أرجنتينيين يهتفون "أين سالم؟" في إشارة إلى لاعب المنتخب السعودي، سالم الدوسري أمام مشجعين للمنتخب السعودي الذي خسر أمام بولندا، السبت، في قطر.

ويأتي تداول الفيديو بمثابة ردّ بعد انتشار مقاطع الفيديو لمشجعين سعوديين وهتافات "أين ميسي؟" بعد انتصارهم على المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي جرت الأسبوع الماضي ضمن مباريات كأس العالم بقطر 2022.

ويبلغ اللاعب السعودي، سالم الدوسري، من العمر 31 عاماً، وينشط في مركزي الجناح وصانع اللعب، ويلعب في صفوف نادي الهلال، وشارك مع المنتخب السعودي في 55 مباراة دولية، سجّل خلالها 16 هدفاً وصنع 3.

ولعب الدوسري نهائيات مونديال روسيا 2018، إذ ظهر في 3 مباريات، وتحديداً في 270 دقيقة، أمام كلّ من: روسيا والأوروغواي ومصر، وسجّل هدفاً واحداً بشباك "الفراعنة"، ويخوض غمار نهائيات مونديال قطر الحالية، ولعب أمام الأرجنتين، وأحرز هدفاً واحداً.