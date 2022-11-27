دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، على الألماني يورغن كلينسمان، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تصريحاته الّتي أدلى بها عن المنتخب الإيراني.

وكان يورغن كلينسمان، أحد أبرز اللاعبين الألمانيين السابقين، قد هاجم أسلوب لعب منتخب إيران، عقب فوز الفريق على منتخب ويلز في الوقت القاتل، بهدفين دون مقابل، في نهائيات كأس العالم 2022.

وقال يورغن كلينسمان لشبكة "BBC" البريطانية: "هذه هي ثقافتهم وطريقتهم (الإيرانيين)، وهذا هو السبب في أن كارلوس كيروش يتناسب بشكل جيد مع المنتخب الإيراني"، مُضيفاً: "كيروش عانى في أمريكا الجنوبية، وفشل في التأهل مع كولومبيا، ثمّ فشل مع مصر في التأهل ثمّ عاد وقاد إيران، الّتي عمل معها بالفعل لفترة طويلة جداً، لذلك هذا ليس بالصدفة، هذا يتمّ عن قصد".

وتابع بالقول: "هذا مجرد جزء من ثقافتهم وطريقة لعبهم، يتحدّثون كثيراً مع حكم الساحة والحكام المساعدين ويضغطون عليهم"، موضّحاً: "من المحتمل أن يخبرك المراسل بالمزيد بعد المباراة، عن الأحداث الصغيرة الّتي لم نرها".

وردّ كارلوس كيروش على تصريحات اللاعب الألماني السابق، وقال عبر حسابه في تويتر: "عزيزي يورغن، لقد أخذت زمام المبادرة للاتصال بي، لذلك أعتقد أنّه من المناسب الاتصال بك، حتّى لو لم تعرفني شخصياً، فأنت تشكك في شخصيتي بحكم متفوق نموذجي متحيز".

وواصل مدرب إيران: "بصرف النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران وفريق إيران الوطني واللاعبين هي وصمة عار على كرة القدم"، وأردف: "رغم قول ذلك، نود دعوتك كضيفنا، للحضور إلى معسكر الفريق الوطني لدينا، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد، وشعب إيران، والشعراء والفن، والجبر، وكلّ جيل الألفية، الثقافة الفارسية".

وأكمل كيروش: "واستمع أيضاً من لاعبينا إلى مدى حبهم لكرة القدم واحترامهم لها، كأمريكي/ ألماني، نحن نتفهم عدم وجود دعم، لا مشكلة، ورغم تصريحاتك المشينة على BBC في محاولة لتقويض جهودنا وتضحياتنا ومهاراتنا".

وأتمّ المدرب البرتغالي: "نعدك بأنّنا لن نصدر أيّ أحكام فيما يتعلق بثقافتك وجذورك وخلفيتك، وأنّك ستكون دائماً موضع ترحيب في عائلتنا، في الوقت نفسه، نريد فقط أن نتابع باهتمام كامل قرار فيفا بشأن منصبك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022، لأنه من الواضح أنّنا نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا".