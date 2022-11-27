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نشر الأحد ، 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تغريدتين باللغتين العربية والانجليزية عقب مباراة منتخب بلاده وخسارته أمام المنتخب البولندي ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

وكتب العساكر في تغريدة بالإنجليزية قائلا: "رغم نتيجة مباراة اليوم، قدم المنتخب السعودي أداء مشرفاً وعزيمة مبهرة. نتطلع إلى مباراة الأربعاء المقبل".

وفي تغريدة باللغة العربية قال العساكر: "ما قصّروا صقورنا الخضر.. أداء رائع، وحضور مشرّف.. وفالهم التوفيق في المباراة القادمة بإذن الله".

وخسر المنتخب السعودي من المنتخب البولندي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات المونديال في نسخته الثانية والعشرين.