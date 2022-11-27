المونديال بالعربية 2022المونديال بالعربية 2022

تركي آل الشيخ يعلّق على حظوظ المنتخب السعودي في بلوغ دور الـ 16

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
المنتخب السعودي
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على حظوظ منتخب بلاده في بلوغ دور الـ 16، في بطولة كأس العالم 2022.

وكان "الأخضر" قد خسر من المنتخب البولندي بهدفين نظيفين، أمس السبت، ليقع في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الثالثة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع تويتر: "نفوز على المكسيك ان شاء الله ونتأهل اول المجموعة يا رب"، مُعرباً عن تفاؤله بالفوز على المنتخب القادم من أمريكا الشمالية، والتأهل للدور الثاني في نهائيات مونديال قطر.

ويلعب المنتخب السعودي مع نظيره المكسيكي، الأربعاء المقبل، في ختام دور المجموعات، وأصبح بحاجة للانتصار لضمان بلوغه دور الـ 16 بشكل مباشر، بينما في حال تعادله، سينظر لنتيجة مواجهة بولندا والأرجنتين، وحينها سيحتاج لخسارة "التانغو"، أو فوز الأخير بفارق أكثر من 3 أهداف على روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه.

قد يهمك أيضاً

بسبب البليهي أم المالكي؟.. تفاعل حول من يتحمل مسؤولية خطأ الهدف الثاني بالسعودية أمام بولندا

تابعونا عبر

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.