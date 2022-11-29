مدرب أمريكا يعتذر للجماهير الإيرانية عن حذف شعار العلم

"يختارون الجميلات".. شهادات حصرية لـCNN عن اغتصاب متظاهرات ومتظاهرين من قبل قوات النظام الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتذر غريغ برهالتر، مدرب منتخب أمريكا، يوم الاثنين، عن الانزعاج الذي أصاب الجماهير الإيرانية، بعد أن غير اتحاد كرة القدم الأمريكي، في منشور بحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، العلم الإيراني لإظهار دعمه للمتظاهرين في إيران.

وعرض الاتحاد الأمريكي، يوم السبت، منشور به ترتيب المجموعة الثانية وكان به العلم الإيراني بألوانه الخضراء والبيضاء والحمراء، ولكن بدون شعار الجمهورية الإسلامية.

وتحدث غريغ برهالتر عن حذف الشعار من علم إيران، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أمريكا وإيران، قائلا: "أحيانا تكون الأمور خارجة عن سيطرتنا"، مضيفا: "نحن لا نركز على تلك الأشياء الخارجية، وكل ما يمكننا فعله هو الاعتذار نيابة عن اللاعبين والجهاز، لكن هذا ليس شيئا كنا جزءاً منه".

وتابع: "لم يكن لدينا أي فكرة عما قدمه اتحاد كرة القدم الأمريكي، اللاعبون والجهاز الفني لم يكونا على علم بذلك، بالنسبة لنا ينصب تركيزنا على هذه المباراة، التي تقام، يوم الثلاثاء"، وأكمل: "بالطبع أفكارنا مع الشعب الإيراني والبلد كله، والجميع".

وذكر غريغ برهالتر أن "الفوز بالمباراة، يجب أن يكون في عقلية مجموعتنا، لا نريد ارتكاب أخطاء الماضي".

ويلعب المنتخب الأمريكي مع نظيره الإيراني في ختام دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022، وفي مواجهة حاسمة ستحدد المتأهل منهما للدور الثاني.

يذكر أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم بعث برسالة إلكترونية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يطالب فيها باتخاذ "إجراءات جادة" ضد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لشبكة CNN، يوم الأحد، إنه أراد تغيير العلم الرسمي الإيراني لمدة 24 ساعة، لإظهار "الدعم لنساء إيران اللواتي يناضلن من أجل حقوق الإنسان الأساسية"، وأضاف أنه يخطط دائما للعودة إلى العلم الإيراني الأصلي.

وأوضح الاتحاد الأمريكي، أن التغيير "كان لمرة واحدة"، مضيفا: "لدينا العلم الرئيسي على موقعنا الإلكتروني وأماكن أخرى"، وقد عاد الشعار حاليا إلى العلم الإيراني على الحسابات الإلكترونية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات سابقة لشبكة CNN، إن الوزارة لم تنسق مع المنتخب الأمريكي، في قرار الاتحاد الأمريكي بتغيير علم إيران على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار الدعم للمحتجين في إيران.

وأضاف المتحدث: "نتطلع إلى مباراة سلمية وتنافسية على أرض الملعب"، مؤكدا: "الوزارة تواصل إيجاد طرق لدعم الشعب الإيراني في مواجهة العنف الّذي ترعاه الدولة ضدّ المرأة، والقمع الوحشي ضدّ المتظاهرين السلميين".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أنه يجب طرد منتخب أمريكا على الفور من المونديال، وإيقافها 10 مباريات، بسبب "صورة مشوهة" لعلم البلاد.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الحكومية، عبر حسابها على "تويتر" إنه "من خلال نشر صورة مشوهة لعلم جمهورية إيران الإسلامية على حسابها الرسمي، فقد انتهك الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ميثاق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ونعتبر أن عقوبة التعليق لـ 10 مباريات هي العقوبة المناسبة"، وأضافت: "يجب طرد المنتخب الأمريكي من نهائيات كأس العالم 2022 بقطر".