"جميع أجدادنا كانوا في الملعب اليوم".. ردود فعل مشجعي السنغال بعد الفوز على قطر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هزم المنتخب السنغالي نظيره الإكوادوري بهدفين مقابل هدف، في مواجهتما على أرض استاد خليفة الدولي، مساء الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر.

وأحرز هدفا "أسود التيرانغا" إسماعيلا سار وكاليدو كوليبالي، في الدقيقتين: 44 و70، فيما سجّل مويسيس كايسيدو هدف المنتخب الإكوادوري الوحيد عند الدقيقة 67.

تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة وصناعة الهجمات، مع أفضلية نسبية للمنتخب السنغالي، ليتحصل الأخير على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، قد ترجمها إلى هدفٍ، وحاول المنتخب القادم من أمريكا اللاتينية التعديل في الشوط الثاني ونجح بذلك، قبل أن يتقدم "أسود التيرانغا" بالنتيجة مجددًا وبعد مرور 3 دقائق فقط.

بهذه النتيجة، ظفر المنتخب السنغالي ببطاقة التأهل للدور الثاني، إذ حلّ في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المنتخب الهولندي، على سلم ترتيب المجموعة الأولى، فيما ودّع المنتخب الإكوادوري المونديال، بعد وقوعه في المركز الثالث بـ 4 نقاط.