"سجل أحد أجمل أهداف المونديال".. إشادات بمهاجم الكاميرون فينسنت أبوبكر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد مغردون في موقع تويتر بفينسنت أبوبكر، مهاجم الكاميرون، بعد مستواه العالي، في مواجهة منتخب بلاده وصربيا، ظهر يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات مونديال قطر.

وشارك أبوبكر في المباراة كبديل، إذ دخل إلى أرضية الملعب في الدقيقة 55، واستطاع المهاجم أن يقلب الموازين لصالح فريقه، حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليحرز المنتخب الكاميروني التعديل 3/3، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب الصربي بثلاث أهداف لواحد.

وأحرز المهاجم الكاميروني ولاعب نادي "النصر" السعودي الهدف الثاني لمنتخب بلاده بعدما انفرد بحارس المنافس ورفع الكرة من فوقه لتسكن الشباك.

وقال مغردون إن هذا الهدف "يُعد أحد أجمل أهداف بطولة كأس العالم 2022"، ووصفه البعض بـ"العالمي".