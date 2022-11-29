أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كشف مصدر معني بأمن المباريات في كأس العالم، في تصريحات لشبكة CNN، أن عائلات لاعبي منتخب إيران "تعرضت للتهديد بالسجن والتعذيب" إذا "لم يحسن اللاعبون التصرف".

وكان لاعبو المنتخب الإيراني قد امتنعوا عن ترديد النشيد الوطني في مباراتهم الأولى في مونديال قطر 2022 أمام إنجلترا، تضامنا مع المتظاهرين الإيرانيين الذين يشاركون في احتجاجات منذ سبتمبر/أيلول الماضي إثر موت الشابة مهسا أميني بعدما احتجزتها "شرطة الأخلاق الإيرانية.

وقال المصدر إنه تم استدعاء اللاعبين للقاء أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، عقب رفضهم غناء النشيد في المباراة الافتتاحية أمام إنجلترا.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ اللاعبين بأن أسرهم ستواجه "العنف والتعذيب" إذا لم يغنوا النشيد أو إذا انضموا إلى أي احتجاج سياسي ضد النظام الإيراني الحاكم.

وتابع المصدر بالقول إن اللاعبين تلقوا وعودا بـ"هدايا وسيارات" قبل مباراة إنجلترا، لكن النظام الحاكم، كما زعم المصدر، تحول إلى تهديد اللاعبين وأسرهم بعد رفض الفريق غناء النشيد.

وغنى اللاعبون الإيرانيون النشيد الوطني قبل مباراتهم الثانية ضد ويلز. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني ثالث مواجهاته في مونديال قطر، الثلاثاء، أمام المنتخب الأمريكي.