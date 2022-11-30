أمريكا تتجاوز إيران.. وتضرب موعدا مع هولندا في الدور الثاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب الأمريكي على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة، مساء يوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات، من نهائيات مونديال قطر 2022.

وأحرز كريستيان بوليسيتش هدف المنتخب الأمريكي الوحيد، عند الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وفرض المنتخب الأمريكي سيطرته على المجريات، وصنع عددا من الفرص، حتى نجح في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، فيما حاول المنتخب الإيراني التعديل في الشوط الثاني، إلا أنه عجز عن ذلك، إذ كانت محاولاته أقل خطرا من هجمات منافسه.

ونال منتخب أمريكا بطاقة التأهل للدور الثاني، كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي، بينما تجمد رصيد منتخب إيران عند 3 نقاط، في المركز الثالث.

وضرب المنتخب القادم من أمريكا الشمالية موعدا مع المنتخب الهولندي، متصدر المجموعة الأولى، في دور الـ16، في بطولة كأس العالم وفي نسختها الـ22.