كارلوس كيروش عن هزيمة إيران أمام أمريكا: الحلم انتهى

(CNN)-- علق كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني، يوم الثلاثاء، على هزيمة فريقه أمام منتخب أمريكا بهدف دون مقابل، في ختام دور المجموعات، من نهائيات مونديال قطر 2022، بقوله إن "الحلم انتهى".

وأضاف كيروش بعد صافرة نهاية المباراة: "الشوط الأول كان للولايات المتحدة والنصف الثاني لإيران، والفارق أننا لم نسجل في الشوط الثاني كما كان ينبغي علينا، لكن الحلم انتهى، والآن، حان وقت التفكير في الخطوة التالية لإيران".

وقال لاعب خط الوسط الإيراني سعيد عزت الله بعد الخسارة: "أنا آسف حقا بالنيابة عن لاعبينا لأننا لم نتمكن من الحصول على فرصتنا للتأهل إلى الدور التالي"، وأضاف: "ستستمر الحياة وكرة القدم، ويمكن أن يكون ذلك درسا جيدا لنا، على الأقل بالنسبة للاعبين الشباب مثلي في المستقبل، لذلك آمل أن يغفر لنا معجبينا وشعبنا في إيران، وأنا أشعر بالأسف، هذا كل شيء".

كان المنتخب الأمريكي فاز على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد الثمامة.

وأحرز كريستيان بوليسيتش هدف المنتخب الأمريكي الوحيد، عند الدقيقة 38 من زمن المباراة.

وفرض المنتخب الأمريكي سيطرته على المجريات، وصنع عددا من الفرص، حتى نجح في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول، فيما حاول المنتخب الإيراني التعديل في الشوط الثاني، إلا أنه عجز عن ذلك، إذ كانت محاولاته أقل خطرا من هجمات منافسه.

ونال منتخب أمريكا بطاقة التأهل للدور الثاني، كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي، بينما تجمد رصيد منتخب إيران عند 3 نقاط، في المركز الثالث.

وضرب المنتخب القادم من أمريكا الشمالية موعدا مع المنتخب الهولندي، متصدر المجموعة الأولى، في دور الـ16، في بطولة كأس العالم وفي نسختها الـ22.