"جميع أجدادنا كانوا في الملعب اليوم".. ردود فعل مشجعي السنغال بعد الفوز على قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للإعلامي البريطاني، بيرس مورغان وما قاله عن تجربته في العاصمة القطرية، الدوحة، وسط انتقادات حول حقوق المثليين ومجتمع "LGBTQ+" بكأس العالم 2022.

ونشر مورغان تصريحاته على صفحته الرسمية بتويتر ضمن برنامج يقدمه، قبل أن يتداوله نشطاء، ويبرزوا تصريحا قال فيه: "يبدو أننا في إنجلترا نسينا أنه وفي عام 1966 عندما استضفنا وفزنا بكأس العالم كان من غير القانوني أن تكون مثليا في بلدنا.."

وتابع مورغان قائلا: "يبدو أن الهالات الأخلاقية قد طغت على أعين الناس عوضا عن الحقائق الواضحة، على سبيل المثال، 12% من السكان هنا هم قطريون أصليون هذا شيء نحن في الغرب الذي يفترض أنه متطور لن يتسامح معه، يتعرض المهاجرون الذي يأتون هنا بأعداد ضخمة أحيانا لسوء معاملة لكن سبب وجودهم هنا بالمقام الأول هو أن الأجور التي يتقاضونها تعتبر مغيرة للحياة.."

وأضاف: "قد أدى التدقيق العالمي في كأس العالم على الأقل إلى إصلاحين بقوانين العمل وسيكون ذلك إرثا مهما فقد بصورة واسعة بعد دورتين أولمبيتين في الصين وكأس العالم في روسيا.."