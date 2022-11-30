"جميع أجدادنا كانوا في الملعب اليوم".. ردود فعل مشجعي السنغال بعد الفوز على قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المعروف باسم "الأمير والوالد" وهو يسأل عن مكان زوجته، الشيخة موزا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول جلوس الشيخ حمد بن خليفة في المقعد الأمامي لعربة "غولف" والشيخة موزا خلفه قبل أن يُسمع سؤاله "وين موزا؟".

وتداول نشطاء صورا للأمير الوالد وزوجته، والة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال مباراة المنتخب القطري، الثلاثاء، أمام المنتخب الهولندي والتي خسر فيها "العنابي" مباراته الثالثة في المونديال.

وكانت الشيخة موزا قد نشرت صورا على صفحتها الرسمية بموقع مشارة الصورة "انستغرام" إلى جانب الأمير الوالد خلال مباراة قطر وهولندا، قائلة بتعليق: "‎حظًا أوفرًا للعنّابي في البطولات القادمة، وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات في الأدوار المتقدمة من بطولة كأس العالم".