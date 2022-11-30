مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

"جميع أجدادنا كانوا في الملعب اليوم".. ردود فعل مشجعي السنغال بعد الفوز على قطر

مشجعون سعوديون يتحدثون إلى مراسلة CNN بعد فوز منتخب بلادهم التاريخي على الأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، فيديو لمشجع كوري جنوبي في مونديال قطر 2022، يتحدث فيها عن أنه يشرب "كرك" أربع مرات في اليوم، وإنه تناول في فطوره السمبوسة والشكشوكة.

وقال المذيع في مقطع الفيديو مخاطبا المشجع الكوري: "وين وين ودوك في العزبة؟"، فرد عليه المشجع قائلا: "أشرب حليب ناقة"، فقال المذيع: "شربت حليب وشه؟"، قال له :"حليب ناقة".

ثم سأله المذيع: "أكلت.. إيش كلت؟، فقال المشجع: "فطير بلاليط وسمبوسة وشكشوكة"، وقال له المذيع :"أنت فطرت أحلي مني"، وأضاف المذيع: "هل شكشوكة جبن ولا لا؟"، فرد عليه نعم "شكشوكة بالجبن". وقال أحد الحضور:"أكل كل شيئ".

وأضاف المذيع في سؤال أخر: "شربت كرك؟"، فرد المشجع قائلا:"لازم..شربت 4 كاسات كرك"، فقال المذيع أبشركم هكرنا الكل كل اللي يجينا نشربه كرك".

فقال المذيع: "هل أنت مستأنس؟"، قال:"نعم"، قال المذيع: الحمد لله هكرنا الكل، حتى الكوريين مستمتعين معانا بالكرك".

ثم سأله المذيع: "إيش تغديت؟"، فرد المشجع: "كبسة.. كبسة، وسمك".

وتوالت التعليقات من المستخدمين على تويتر على الفيديو الذي أثار تفاعلا واسعا، وقال أحد المعلقين: الكوري راح "العزبة"..أكل "كبسة"، وشرب "حليب الناقة، وقال آخر:" مشجع كوري راح العزبة وشرب حليب ناقه..كم أنت عظيم أيها الشعب القطري الشقيق".