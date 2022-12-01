نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة على أرض استاد الثمامة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز هدفا منتخب "أسود الأطلس" حكيم زياش ويوسف النصيري، في الدقيقتين 4 و23 من زمن المباراة، فيما جاء هدف المنتخب الكندي بخطأ من مدافع المنافس عند الدقيقة 40.

وكان المنتخب المغربي صاحب الأفضلية في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني، واستحوذ على الكرة وصنع الهجمات، ونجح في التسجيل في مناسبتين، فيما استطاع المنتخب القادم من أمريكا الشمالية تقليص الفارق، إلا أنّه عجز عن إحراز التعديل، رغم محاولاته الخطرة.

بهذا الفوز، تأهل منتخب "أسود الأطلس" إلى الدور الثاني، كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ليضرب موعداً مع ثاني المجموعة الخامسة.

فيما كان منتخب كندا قد ودّع مونديال قطر من الدور الأول، بعد الخسارة في 3 مباريات على التوالي.