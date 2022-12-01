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صور تظهر كيف استُقبل لاعبو منتخب إيران لدى عودتهم إلى طهران

رياضة
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طهران، إيران (CNN)-- استقبلت الجماهير المبتهجة المنتخب الإيراني لكرة القدم في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران بعد عودته من نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الدوحة، بحسب صور من وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

صور تظهر كيف استُقبل لاعبو منتخب إيران لدى عودتهم إلى طهران
Credit: HADI ZAND/ISNA/AFP via Getty Images

وتظهر الصور حشودًا متجمعة خارج المطار يلوحون بالعلم الإيراني ويلتقطون صورًا لأعضاء الفريق أثناء خروجهم.

صور تظهر كيف استُقبل لاعبو منتخب إيران لدى عودتهم إلى طهران
مدرب منتخب إيران، البرتغالي كارلوس كيروش (وسط) محاطا بالجماهير , plain_textCredit: HADI ZAND/ISNA/AFP via Getty Images

وغادر المنتخب الإيراني، الدوحة، بعد يوم من هزيمته أمام الولايات المتحدة في ثالث مبارياته بالبطولة العالمية.

صور تظهر كيف استُقبل لاعبو منتخب إيران لدى عودتهم إلى طهران
مشجعون للمنتخب الإيراني خارج المطار , plain_textCredit: HADI ZAND/ISNA/AFP via Getty Images)

وعقب المباراة النهائية للفريق يوم الثلاثاء، احتفل بعض الإيرانيين بهزيمة منتخب بلادهم في المونديال، وذلك كشكل من أشكال الاحتجاج ضد النظام وقمعه الاحتجاجات الأخيرة.

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