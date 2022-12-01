نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

"محنا مستعجلين على دور الـ16".. المؤثر السعودي رائد سليم يعلق على الخسارة وهذه ردود فعل بعض الجماهير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، على فوز المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي، في اللقاء الذي جرى بينهما، الأربعاء، ضمن بطولة كأس العالم بقطر 2022.

جاء ذلك بسلسلة تغريدات للشيخة مريم على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت: "حظ أوفر للشقيقة تونس فوز بطعم الخسارة بسبب عدم التأهل للدور الـ16 .. قاتلتم حتى النهاية وخرجتم مرفوعي الرأس.. حظ أوفر لجماهير تونس فاكهة المونديال.. أتمنى استمرار حضوركم ودعمكم للمغرب".

وأضافت في تغريدة منفصلة: " تونس باهية.. لاعبينها باهيين.. جمهورها باهي برشا".

ورغم فوز "نسور قرطاج" إلا أنهم ودّعوا مونديال قطر من الدور الأول، إذ حلوا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، على سلم ترتيب المجموعة الرابعة، خلف فرنسا وأستراليا، اللذين تأهلا للدور الثاني.

وكانت الشيخة مريم قد وجهت انتقادات لاذعة لمنتخب بلادها بعد خسارته لمبارياته الثلاث في المونديال.