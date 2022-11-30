"جميع أجدادنا كانوا في الملعب اليوم".. ردود فعل مشجعي السنغال بعد الفوز على قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شنت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني هجوما لاذعا تضمن تغريدات ساخرة وذلك بعد خسارة منتخب بلادها للمرة الثالثة ضمن مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وقالت الشيخة مريم في سلسلة تغريدات: "لم يسبق لأي منتخب مضيف أن خسر 3 مباريات متتالية في أي نسخة من كأس العالم! إلا منتخبنا.. راعيين الأوّله.. قولوا ما شاء الله.."

وتابعت قائلة: "مجموعتنا ’هولندا، السنغال، الإكوادو‘" جميعهم يستحقون التأهل لأنهم قاتلوا ’عبالهم حرب‘.. إلا منتخبنا ’المستريح‘ استحق الخروج المبكر!!.. دورة صاعقة ربما تعيد الحسابات وتصلح ما أفسده الدلال!".

وأضافت: "كل شيء في هذه البطولة رائع ’تنظيميًا، جماهيريًا، تصحيح مفاهيم مغلوطة للغرب، محاربة الاسلاموفوبيا، المحافظة على هويتنا الإسلامية العربية رغم أنف الغرب المتغطرس‘ ما عدا منتخبنا الذي ظهر بصورة سيئة! قالوها في الأمثال ’الزين ما يكمل‘!".