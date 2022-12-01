"لقطة عفوية".. وزيرة تعلق على فيديو أمير قطر الوالد وسؤاله "وين موزا؟"

نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

"جميع أجدادنا كانوا في الملعب اليوم".. ردود فعل مشجعي السنغال بعد الفوز على قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، مريم بنت علي المسند على الفاعل الواسع الذي أثاره مقطع فيديو للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المعروف باسم "الأمير الوالد" وزوجته الشيخة موزا وسؤاله "وين موزا" التي كانت تجلس خلفه في عربة "غولف".

وأعادت الوزيرة القطرية نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "لقطة عفوية عائلية بين صاحب السموّ الأمير الوالد وصاحبة السموّ الشيخة موزا بنت ناصر.. تُعلِّمُنا معنى التماسك الأسري والود، فتماسُك أُسرنا تماسكٌ لمجتمعنا ووطننا.. حفظ الله شعب قطر وقادتها".

وكان أمير قطر الوالد والشيخة موزا قد برزوا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال مباريات منتخبات عربية ضمن بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر 2022.

ومن بين ما تداوله النشطاء كان ظهور الشيخ حمد وهو ينشد النشيد الوطني التونسي خلال المباراة مع أستراليا، السبت، والتي خسرت فيها تونس بهدف نظيف، في المواجهة أقيمت على أرضية استاد الجنوب.