نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يوم الأربعاء، على خروج منتخب بلاده من كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراته الأخيرة في المجموعة الثالثة من البطولة.

وقال الوزير السعودي، عبر حسابه على تويتر: "شكرا لنجومنا ما قصرتوا.. وشكرا لجمهورنا الغالي.. وخيرها في غيرها للجميع".

وكانت المكسيك سجلت الهدف الأول في المباراة مع بداية الشوط الثاني عبر المهاجم هنري مارتن عند الدقيقة 47، بعد بداية فيها الكثير من التخبط لـ"الأخضر".

وفي الوقت الذي حاولت فيه السعودية العودة للمباراة، سجل لويس تشافيز الهدف الثاني عند الدقيقة 52، قبل أن يوقع سالم الدوسري على الهدف الوحيد للسعودية في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ودعت السعودية البطولة بعد أن تجمد رصيدها عند ثلاث نقاط من الفوز التاريخي الذي حققته على الأرجنتين في مستهل مشوارها المونديالي.

وتأهلت بولندا برفقة الأرجنتين إلى الدور الثاني على حساب المكسيك بفارق هدف وحيد سجله سالم الدوسري وفصل الصراع بين المنتخبين.

يذكر أن مقطع فيديو، تم تداوله في وقت سابق عبر تويتر، أظهر مواساة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، للاعب عبد الإله المالكي، بعد "خطئه" في مباراة "الأخضر" والمنتخب البولندي، في نهائيات كأس العالم.

وكان متوسط الميدان السعودي عبد الإله المالكي، قد تسبب في هدف المنتخب البولندي الثاني عند الدقيقة 82، بعد أن أخفق في الحفاظ على الكرة، إذ خطفها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي من بين أقدامه، ثمّ وضعها في الشباك.

وظهر وزير الرياضة السعودية وهو يشد من أزر المالكي، أثناء لقائهما في غرفة الملابس، قائلاً له : "ارفع رأسك"، مما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية.