نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

"محنا مستعجلين على دور الـ16".. المؤثر السعودي رائد سليم يعلق على الخسارة وهذه ردود فعل بعض الجماهير

مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على خروج "الأخضر" من بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وقال المسحل عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمد لله على كل حال ..شكرًا لصقورنا ومعوضين خير في مشاركتنا القادمة ..شكرًا للجمهور الوفي على وقفتهم ودعمهم لمنتخبهم كانوا علامة فارقة ومميزة في مباريات كأس العالم قطر 2022".

وكان المنتخب السعودي قد خسر من نظيره المكسيكي بهدفين لواحد، أمس الأربعاء، في الأسبوع الثالث من دور المجموعات، ليودّع نهائيات مونديال قطر من الدور الأول، وعقب تذيله ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فقط.

وتفاعل مغرّدون مع تغريدة رئيس الاتحاد السعودي، إذ رّد المحلل الرياضي خالد الشنيف: "يعطيكم العافيه استاذ ياسر.. بطوله كان الطموح فيها اكبر.. لكن كمشاركة تعتبر جيده بشكلٍ عام.. وعدنا الخليج واسيا استاذي ومشتاقين للبطولات مع منتخبنا".

وكتب اللاعب السعودي السابق صالح الداود: "قدر الله وما شاء فعل وإن شاء الله نعوض في المناسبات القادمة يابوسلمان وشكراً للجمهور السعودي الذي قدم حضوراً لافتاً في الثلاث مباريات والحمد لله على كل حال".

وغرّد متابع: "أحيانًا تعمل لكن الظروف تكون ضدك مثل اللي صار في كأس العالم من اصابات".