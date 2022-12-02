فورمولا 1 تلغي سباق جائزة الصين الكبرى لعام 2023 بسبب كوفيد 19

نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا 1، يوم الجمعة، في بيان، إلغاء سباق جائزة الصين الكبرى لعام 2023، بسبب القوانين الصارمة التي تشهدها البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: "يمكن التأكيد بعد الحوار مع المروج والسلطات ذات الصلة، أن سباق الجائزة الكبرى الصيني لعام 2023 لن يتم بسبب الصعوبات المستمرة المتعلقة بكوفيد 19".

وكان السباق سيعود إلى الصين لأول مرة منذ عام 2019، إذ كانت منافسات جائزة الصين الكبرى المكونة من 24 سباقا من المقرر أن تقام يوم 16 أبريل/نيسان المقبل.

وأوضح البيان أن فورمولا 1 تقيم خيارات بديلة لاستبدال الفترة الزمنية في تقويم عام 2023، وستقدم تحديثا لهذا الأمر في الوقت المناسب.

وشكل إلغاء سباق جائزة الصين الكبرى فراغا، وتحديدا بين جائزة أستراليا المقرر إقامتها في 2 أبريل، وجائزة أذربيجان المقرر إقامتها يوم 30 من الشهر ذاته.