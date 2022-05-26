بيتكوين تنهار.. لكن ما سر ارتباط سباقات الفورمولا 1 بالعملات المشفرة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انهارت العملات المشفرة مؤخرا، كما انخفض سعر بيتكوين، لكنك لن تعرف ذلك من خلال مراقبة السيارات في حلبة سباقات الفورمولا 1 الشهيرة، فالـ F1 مجنونة بالعملات المشفرة.

لدى 8 من الفرق العشرة التي تتسابق راع مرتبط بالعملات المشفرة. كانت تقييمات الـ F1 قد زادت بنسبة كبيرة في السنوات القليلة الماضية بجزء كبير منها بفضل برنامج "Drive to Survive" على نتفليكس.

على سبيل المثال، Crypto.com لديها حقوق تسمية سباق الـ F1 لسنوات عديدة في ميامي، والذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر. Crypto.com شريك أيضًا مع فريق أستون مارتن للفورمولا 1.

أعلن أكبر فريقين في الفورمولا 1 حتى الآن هذا الموسم، وهما ريد بل وفيراري، عن صفقات رعاية جديدة مع شركات العملات المشفرة في الأشهر القليلة الماضية. تعمل فيراري مع شركة بلوكتشين "فيلاس"، بينما لدى ريد بل صفقة مع "بايبيت" للعملات المشفرة.

تتعامل فرق الفورمولا 1 الأخرى الرائدة أيضًا مع العملات المشفرة. لدى ماكلارين صفقة طويلة الأمد مع OKX مما يجعل شركة العملات المشفرة الشريك الرائد في رعاية الفريق.

قال حيدر رفيق، كبير مسؤولي التسويق العالمي لشركة OKX في مقابلة مع CNN: "نحن لا نضع شعارنا فقط على سيارات ماكلارين، إننا نساعد مكلارين في مجال الـ NFTs وmetaverse."

OKX هي شركة العملات المشفرة الوحيدة التي تعمل كراعٍ رئيسي لفريق F1. وهذا يعني أن شعارها يظهر بشكل أكثر بروزًا على السيارات وبدلات السباق لسائقي ماكلارين لاندو نوريس ودانييل ريكاردو.

قال زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين: "العملات المشفرة صناعة ضخمة، من الواضح أنها باقية وهي جزء كبير من المستقبل الاقتصادي.. عشاقها مستهلكون أذكياء ويركزون على التكنولوجيا."

السائقون والمشجعون صغار السن من كبار المؤيدين للعملات المشفرة

قال براون إن الشراكة بين ماكلارين وOKX مناسبة لأن العديد من المشجعين الشباب الجدد في F1 الذين اعتنقوا الرياضة بعد مشاهدة "Drive to Survive" هم أيضًا في عالم العملات المشفرة.

من الواضح أن نتفلكس جذب انتباه شركات التشفير الأخرى لـ F1.

قال لو فرانجيلا، نائب رئيس الشراكات في FTX US: "كانت هناك زيادة هائلة في الاهتمام بالرياضة. وقعت FTX، وهي شركة وساطة كبرى في مجال العملات المشفرة تقدر قيمتها حاليًا بـ 32 مليار دولار، صفقة مع مرسيدس العام الماضي.

قال فرانجيلا إن FTX، التي لديها أيضًا صفقة رعاية المدرج مع ميامي هيت من الدوري الاميركي للمحترفين، تتطلع إلى صنع اسم لنفسها مع المستهلكين الأصغر سنًا.

مخاوف بشأن الإفراط في الإنفاق والتأثير البيئي للعملات المشفرة

ومع ذلك، يمكن أن تنتهي حفلة رعاية العملات المشفرة بشكل سيء، تمامًا كما حدث خلال الانفاق بقوة على إعلانات سوبر بوول وصفقات حقوق تسمية الملاعب في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

قال رفيق من OKX إن التقلبات الأخيرة في العملات المشفرة أمر متوقع عند مقارنة فئة الأصول الجديدة بالأسهم والسندات والسلع. وقال إن الأسهم تتضرر بشدة أيضًا، و"نحن نتبنى وجهة نظر طويلة المدى" مشيرًا إلى أن ماكلارين لم تعرب عن أي مخاوف بشأن انخفاض أسعار العملات المشفرة منذ الإعلان عن شراكتهما.

وأضاف براون من مكلارين أنه "مفتون ومتحمس للغاية بشأن العملات المشفرة" وأنه استثمر شخصيًا في محفظة متنوعة من العملات المشفرة. قال براون إن السائقين نوريس وريكاردو هما أيضًا من مؤيدي العملات المشفرة.

لا يزال التأثير البيئي لتعدين العملات المشفرة، والذي يتطلب طاقة كبيرة للغاية، مصدر قلق. بدأ بعض السائقين بالفعل في التساؤل علانية عن تأثير الطيران حول العالم لقيادة سيارات السباق التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز على الكوكب. تحدث سباستيان فيتل سائق أستون مارتن، بطل فورمولا 1 أربع مرات، مؤخرًا عن تحفظاته بسبب مخاوف تغير المناخ.

أقر فرانجيلا من FTX بوجود أسئلة مشروعة حول تعدين العملات المشفرة ورياضة السباق والبيئة. وقال إن الـ F1 تأمل أن تكون رياضة محايدة للكربون بحلول عام 2030.