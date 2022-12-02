هدم منزل عائلة رياضية إيرانية خاضت مسابقة دولية بدون حجاب

(CNN)-- تم هدم منزل عائلة بطلة التسلق الإيرانية، إلناز ركابي التي خاضت مسابقة دولية في كوريا الجنوبية بدون ارتداء حجاب، وفقًا لما ذكرت بوابة "إيران واير" الإيرانية، ولم يتضح متى تم هدم المنزل.

وتظهر اللقطات التي حصلت عليها شبكة CNN من "إيران واير"، هيكلا مدمرا وميداليات ملقاة على الأرض، ووصف الشخص الذي صور مقطع الفيديو ما حدث للمنزل، كما يظهر في الفيديو داود ركابي شقيق إلناز ركابي وهو يبكي، وداوود د نفسه متسلق حاز على عشر ميداليات ذهبية، وفقًا لـ"إيران واير".

وقال الشخص الذي صور اللقطات، دون تحديد هويته، أمام الكاميرا: "هذه نتيجة العيش في هذا البلد، بطل لديه كيلوغرامات من الميداليات لهذا البلد. عمل بجد لجعل هذا البلد فخورا، لقد رشوه برذاذ الفلفل، وهدموا منزله الذي تبلغ مساحته 39 مترا مربعا، ثم غادروا..ماذا أقول؟".

وخاضت متسلقة الصخور إلناز ركابي البالغة من العمر 33 عاما، دون أن ترتدي حجابا، بطولة آسيا للاتحاد الدولي للتسلق الرياضي في سيول في أكتوبر/ تشرين الأول.

وانتشرت مقاطع فيديو لها، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي رابطة رأس وشعرها على شكل ذيل حصان أثناء المنافسة، واحتفل الكثيرون بشجاعتها، وعندما عادت إلى إيران، ظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر ركابي تستقبلها حشود وتهتف لها :"إلناز البطلة" في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، ومع ذلك، كان الكثيرون قلقين على سلامتها.

وتضاربت التقارير حول ما إذا كانت إلناز قيد الإقامة الجبرية في منزلها، ولكنها كتبت في وقت لاحق على حسابها على إنستغرام: "أنا ممتنة إلى ما لا نهاية لدعمكم، ولكل شعب إيران، ولأفضل الناس في العالم..رياضيين وغير رياضيين.. وبكل دعمكم من المجتمع الدولي".

ولا يمكن لـ CNN أن تؤكد بشكل مستقل ما إذا كان منزل عائلة إلناز ركابي قد دمر بأمر من الحكومة، ولم تعلق السلطات ولا وسائل الإعلام الموالية للدولة.