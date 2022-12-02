دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، ووالدته الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني على تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.



وقال ولي العهد الأردني عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام: "تأهل عظيم للمنتخب المغربي مبارك لأسود الأطلس".

وكتبت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على تويتر: "مبارك للمغرب الشقيق التأهل للدور ١٦ في مونديال قطر".

وكان منتخب "أسود الأطلس" قد تجاوز دور المجموعات، بعد فوزه على المنتخب الكندي بهدفين لواحد، مساء يوم الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدور الأول، ليتصدر سلم ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق فوزين وتعادل واحد، على أن يواجه وصيف المجموعة الخامسة.