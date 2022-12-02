نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

"محنا مستعجلين على دور الـ16".. المؤثر السعودي رائد سليم يعلق على الخسارة وهذه ردود فعل بعض الجماهير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو سابق له وهو يناقش خطة لعب مع مدرب نادي ألميرا، مع تعليق وجهه للمنتخبات التي خرجت من مونديال قطر 2022.

وكتب تركي آل الشيخ تعليقا على مقطع الفيديو قال فيه: "المنتخبات التي طلعت من كأس العالم... لو سامعين الخطة ومركزين كان كلام ثاني... بس أنتم تحبون العناد".

وكان آل الشيخ قد نشر تغريدة، فجر الخميس عقب خروج منتخب بلاده من مونديال قطر قائلا: "الحمدالله على كل حال وما قصروا... وإن شاء الله القادم أجمل بدعم سيدي.."

وكان "الأخضر" قد خسر من المنتخب المكسيكي بهدفين لواحد، في الأسبوع الثالث من دور المجموعات، ليودع المونديال من الدور الأول، عقب تذيله ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فقط.