نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من أداء اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي في مباراة منتخب بلاده أمام أستراليا، السبت ضمن مباريات كأس العالم 2022.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف واحد، في لقائهما على أرض استاد أحمد بن علي، حيث سجّل هدفا منتخب "التانغو" ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز، في الدقيقتين 35 و57 من زمن اللقاء، فيما جاء هدف "الكنغر الأسترالي" بخطأ من مدافع المنافس، عند الدقيقة 77.

وفرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على المجريات، إذ استحوذ على الكرة وصنع الهجمات، ونجح في التسجيل في مناسبتين، بينما حاول المنتخب الآسيوي تقليص الفارق وقد نجح بذلك، إلا أنه لم يتمكن من العودة بالنتيجة وإحراز التعديل على الرغم من محاولات عدّة.

وتأهل منتخب "التانغو" للدور ربع النهائي، ليواجه المنتخب الهولندي الذي فاز على المنتخب الأمريكي، السبت، فيما ودع المنتخب الأسترالي منافسات مونديال قطر.