نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، إنّه سمح للاعبي فريقه بلمس رأسه من أجل جلب الحظ، خلال الاحتفال في بلوغ دور الـ 16، ضمن نهائيات كأس العالم 2022.

وأظهرت لقطات مصورة لمس اللاعبين لرأس مدربهم، احتفالاً بالفوز على المنتخب الكندي بهدفين لواحد، وعقب تجاوز دور المجموعات.

وتحدّث وليد الركراكي عن سبب احتفالية اللاعبين بهذه الطريقة، إذ قال لموقع "فيفا" الرسمي: "قبل أيّ شيء إنّني امتلك علاقة مميزة مع لاعبيني، أحاول أن أكون قريباً منهم، ولكن أحاول أن أجعلهم يفهمون أنّني أحد مرشديهم".

وأضاف مدرب المغرب: "عليّ أن أكون قائدهم، وأن أكون مثل أعلى لهم، ولكن بكلّ تأكيد أعطيهم الكثير من الحب"، موضّحاً: لقد قلتُ لهم يمكنهم أن يلمسوها (صلعة رأسه)، إنّها تجلب الحظ الجيد، يبدو أنّهم فهموا الرسالة وجميعهم لمسوا هذا الرأس، وأتمنى أن تستمر في جلب الحظ في المستقبل".

وسيواجه "أسود الأطلس" المنتخب الإسباني في الدور الثاني، الثلاثاء المقبل، حيث قال الركراكي عن هذه المواجهة: "سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم، من الناحية التقنية، إنّهم فريق يحاول أن يسير اللعب ويحافظ على الاستحواذ، إنّه فريق لا يمكنك أن توقفه عملياً على أرض الملعب".

وأتمّ وليد الركراكي: "يمتلكون مدرباً ولاعبين رائعين، وقد اعتادوا على مثل هذه الأجواء، سندخل المباراة بجودتنا وقيمنا، بدون أيّ أشياء عالقة، الهدف هو التأهل بأيّ طريقة ممكنة".