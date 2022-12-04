نشر السبت ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- قال مستشفى ألبرت أينشتاين في ساوباولو، في بيان صدر السبت، إن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، لا يزال في حالة مستقرة بعد نقله إلى المستشفى، الثلاثاء، من أجل "إعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون الذي تم تحديده في سبتمبر/ أيلول 2021".

وقال مستشفى ألبرت أينشتاين في البيان: "هو (بيليه) يواصل العلاج وحالته الصحية مستقرة".

وأضاف البيان أنه أظهر استجابة جيدة لرعاية عدوى الجهاز التنفسي ولم يظهر أي تدهور في حالته خلال الـ 24 ساعة الماضية".

في ديسمبر/ كانون الأول، تم إدخال بيليه إلى المستشفى وخضع للعلاج الكيميائي. في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام، خضع لعملية جراحية لإزالة ورم من القولون الأيمن، كان الأطباء قد وجدوه أثناء الفحوصات الروتينية.

يعد بيليه أحد أعظم اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم، وسجل 77 هدفا في 92 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، وتوّج بلقب كأس العالم 3 مرات.