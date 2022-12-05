نشر الاثنين ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب الإنجليزي على المنتخب السنغالي، بثلاثية نظيفة، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، مساء الأحد، وفي ختام منافسات دور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر 2022.

وتناوب على تسجيل أهداف منتخب "الأسود الثلاثة" كلّ من: جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا، في الدقائق: 38 و45 و57 من زمن اللقاء.

وصبت الأفضلية في صالح المنتخب الإنجليزي، إذ سيطر على الكرة وخلق العديد من الفرص، في الشوطين الأول والثاني، ونجح في هزّ الشباك في 3 مناسبات، فيما كانت محاولات "أسود التيرانغا" خجولة من أجل العودة بالنتيجة وإحراز التعديل.

وتأهل منتخب "الأسود الثلاثة" للدور ربع النهائي، ليواجه حامل اللقب المنتخب الفرنسي والّذي تجاوز نظيره البولندي، فيما ودّع المنتخب السنغالي بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين.