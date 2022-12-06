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لاعبو المغرب يرفعون العلم الفلسطيني احتفالا بالتأهل لربع نهائي المونديال

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفع لاعبو المغرب العلم الفلسطيني لدى احتفالهم بالفوز على المنتخب الإسباني، وتأهلهم إلى الدور ربع النهائأو دور الثمانية في بطولة كأس العالم – قطر 2022.

وفاز المنتخب المغربي على إسبانيا بركلات الترجيح (3 – 0)، بعد التعادل السلبي في شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، في مباراتهما على استاد المدينة التعليمية في قطر، مساء الثلاثاء.

في نفس الاستاد، رفع مشجع تونسي العلم الفلسطيني خلال مباراة بلاده مع فرنسا، في ختام مباريات المجموعة الرابعة.

كما رفض مشجعون عرب إجراء لقاءات مع محطات تليفزيونية إسرائيلية.

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بعد الإمارات والبحرين والسودان، كان المغرب رابع بلد عربي يوقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020.

وأثارت لفتة رفع لاعبي المغرب للعلم الفلسطيني حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية.

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