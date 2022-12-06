دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الكوري الجنوبي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد 974، مساء يوم الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16، في نهائيات مونديال قطر.

وتناوب على تسجيل أهداف منتخب "السامبا" كل من: فينيسيوس جونيور ونيمار وريتشارليسون ولوكاس باكيتا، في الدقائق: 7 و13 و29 و36 من زمن المباراة، فيما أحرز بيك سونغ هو هدف "الشمشون الكوري" الوحيد عند الدقيقة 76.

وفرض المنتخب البرازيلي سيطرته على المجريات، حيث استحوذ على الكرة وصنع الفرص، وتمكن من هز الشباك في 4 مناسبات، فيما حاول المنتخب الآسيوي تقليص الفارق في منتصف الشوط الثاني، ونجح بتسجيل هدف وحيد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتأهل منتخب "السامبا" إلى الدور ربع النهائي، ليلاقي المنتخب الكرواتي الذي تجاوز نظيره الياباني، فيما انتهت رحلة المنتخب الكوري الجنوبي في البطولة.