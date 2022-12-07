سجل أول "هاتريك" في مونديال قطر.. البرتغالي غونسالو راموس يخطف الأنظار

نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطف غونسالو راموس، لاعب منتخب البرتغال، الأنظار خلال مواجهة منتخب بلاده وسويسرا، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة عريضة بـ6 أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16، في مونديال قطر.

وأحرز غونسالو راموس ثلاثة أهداف "هاتريك"، إذ سجل هدفا في الشوط الأول وهدفين اثنين في الشوط الثاني، ليقود المنتخب البرتغالي إلى تجاوز الدور الثاني والتأهل للدور ربع النهائي.

ويُعتبر "هاتريك" غونسالو راموس هو الأول من نوعه، في بطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين.

وأشاد مغردون في موقع تويتر بأداء اللاعب البرتغالي (21 عاما)، ووصفه البعض بـ"الموهبة المرعبة".

ويُعد راموس أحد الخيارات المهمة في تشكيل منتخب البرتغال، إذ وصل لهدفه السابع بعد أن شارك في 5 مباريات دولية.