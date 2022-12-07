نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري، بـ6 أهداف مقابل هدف واحد، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16، في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب البرتغالي كل من: غونسالو راموس (ثلاثية) و بيبي ورافاييل غيريرو ورافاييل لياو، في الدقائق: 17 و33 و51 و55 و67 و90+ من زمن اللقاء، فيما أحرز مانويل أكانجي هدف المنتخب السويسري الوحيد عند الدقيقة 58.

وفرض رفاق كريستيانو رونالدو سيطرتهم على مجريات المباراة، إذ استحوذوا على الكرة وصنعوا العديد من الهجمات، ونجحوا في هز الشباك في 6 مناسبات، فيما استسلم المنتخب السويسري أمام اجتياح منافسه، وتمكن من إحراز هدف يتيم فقط.

وتأهل المنتخب البرتغالي للدور ربع النهائي، ليواجه المنتخب المغربي الذي تجاوز نظيره الإسباني، فيما انتهى مشوار المنتخب السويسري في المونديال.