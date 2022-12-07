نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نال الحارس ياسين بونو واللاعب سفيان أمرابط الإشادة والإطراء، بعد تقديمهما مستوى عالٍ في مواجهة منتخبهما المغربي ونظيره الإسباني، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16، في نهائيات مونديال قطر.

وقاد بونو منتخب بلاده إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة كأس العالم، من خلال التأهل لدور الثمانية، بعد تألقه في التصدي لركلات الترجيح، التي حسمها "أسود الأطلس" بنتيجة 0/3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتحصل الحارس المغربي (31 عاما) على جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما كان سفيان أمرابط (26 عاما) قائدا لخط وسط الفريق، ونجح في قطع كرات وهجمات لاعبي "الماتادور"، إضافة إلى الصعود بالكرة والمساهمة في بناء الهجمة.

وأثنى رياضيون وإعلاميون ومغردون على أداء بونو وأمرابط، إذ قال حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في موقع تويتر: "عرين أسد، والحارس ليث بقفازي صلدم وزئير قسورة. ياسين بونو".

وكتب الإعلامي الإماراتي حسن الجسمي: "الثقه التي ظهر عليها ياسين بونو .. تعكس مايفعله في أوروبا كل أسبوع .. كيف حصل على حارس الموسم على شتيغن وكورتوا .. كيف يتصدى لضربات جزاء مؤثرة مع أشبيليه .. ثقته اليوم لم تكن متصنعه .. هو يعلم أن هذه لحظته .. هذا وقته .. هنا يستطيع أن يهزم إسبانيا لوحده".

وغرد الفنان المصري محمد هنيدي: "سد المغرب المرعب مروض ثيران إسبانيا بطل أبطال حراس كاس العالم ٢٠٢٢ ياسين بونو".

وقال المعلق الرياضي عامر عبد الله: "#سفيان_أمرابط رجل عن 10".

وغرد الصحفي فيصل الهاجري: "منضبط، مقاتل، ذكي، لاعب الوسط المتكامل .. أسد من أسود الأطلس، سفيان أمرابط".