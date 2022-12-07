نشر الأربعاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2022

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

"ألمانيا برا برا برا".. من المنتخب الذي يتمنى جمهور المغرب مواجهته في حال التأهل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للشيخة موزا والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وردّ فعلها على فوز المنتخب المغربي، الثلاثاء، على نظيره الإسباني في بطولة كأس العالم 2022 بالدوحة.

ونشرت الشيخة موزا مقطع الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع "انستغرام" بالإضافة إلى مجموعة صور قائلة بتعليق: "‎ألف مبروك للمنتخب المغربي التأهل للربع النهائي".

وتفوّق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 0/3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مواجهة أقيمت على أرض استاد المدينة التعليمية، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

يعتبر وصول المنتخب المغربي لهذا الدور هو الأول من نوعه، في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم، إذ لم يسبق له وأن حقق ذلك.