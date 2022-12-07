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تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى الملك محمد السادس وجماهير المغرب بعد إنجاز "أسود الأطلس"

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تهنئة إلى ملك المغرب، محمد السادس، والجماهير المغربية، بعد إنجاز "أسود الأطلس" في مونديال قطر.

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وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع تويتر: "مبروك مولاي محمد السادس مبروك لكل أهل المغرب".

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد سبق وأن أعلن عن دعمه ومساندته للمنتخب المغربي في مشواره في بطولة كأس العالم، في نسختها الثانية والعشرين.

وتأهل منتخب "أسود الأطلس" للدور ربع النهائي، للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في المونديال، بعد تجاوز المنتخب الإسباني في دور الـ16، بركلات الترجيح بنتيجة 0/3، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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