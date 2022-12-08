"فيفا" يؤكد وفاة عامل في موقع تدريب بكأس العالم.. ومسؤول قطري يعلق

نشر الخميس ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، وفاة عامل مهاجر في المنتجع الذي استخدمه المنتخب السعودي خلال مراحل دور المجموعات، في مونديال قطر 2022.

وقال متحدث باسم "فيفا"، لشبكة CNN، في بيان: "الفيفا حزين للغاية لهذه المأساة ومشاعرنا وتعاطفنا مع أسرة العامل"، وأضاف: "بمجرد أن علم الفيفا بالحادث، اتصلنا بالسلطات المحلية لطلب مزيد من التفاصيل، سيكون الفيفا في وضع يسمح له بالتعليق أكثر بمجرد اكتمال العمليات ذات الصلة فيما يتعلق بوفاة العامل".

ولم يكن من الواضح ما الّذي كان يفعله العامل أو الظروف المحيطة بوفاته.

وكان منتجع سيلين موقع تدريب المخصص للمنتخب السعودي، قبل أن يتمّ إقصائهم في مراحل دور المجموعات.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر لشبكة CNN: "إن "الحادث المشار إليه لا يخضع لاختصاص اللجنة العليا، وأن المتوفى يعمل كمقاول لا يخضع للاختصاص القضائي للجنة العليا، وسيتمّ التعامل مع هذه المسألة من قبل السلطات الحكومية ذات الصلة".

وأضافت اللجنة العليا أنّها تتابع مع السلطات ذات الصلة نفسها، للتأكد من موافاتها بالتطورات المتعلقة بالتحقيق، وقد أجرت اللجنة اتصالات مع أسرة المتوفى لضمان نقل المعلومات.

وأكد مسؤول حكومي قطري، لشبكة CNN، أن الحادث قيد التحقيق من قبل السلطات.

وقال المسؤول: "إذا انتهى التحقيق إلى عدم اتباع بروتوكولات السلامة، فستخضع الشركة لإجراءات قانونية وعقوبات مالية شديدة".

وذكر ناصر الخاطري، الرئيس التنفيذي لكأس العالم في قطر 2022، لمراسل وكالة "رويترز" للأنباء، الخميس، رداً على سؤال حول وفاة مهاجرين في البلاد: "الموت جزء طبيعي من الحياة"، مُضيفاً: "نحن في منتصف كأس العالم، ولدينا بطولة ناجحة، وهل هذا شيء تريد التحدث عنه الآن؟ ".

وتابع: "أعني، الموت جزء طبيعي من الحياة، سواء كان ذلك في العمل، سواء كان ذلك في نومك، بالطبع مات عامل، تعازينا لعائلته، ومع ذلك، أعني أنّه من الغريب أن هذا شيء تريد التركيز عليه باعتباره سؤالك الأول".