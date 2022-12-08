مدرب إنجلترا يعلق لـCNN على كأس العالم في قطر وحقوق العمّال.. ماذا قال؟

غضب إثر الإساءة العنصرية ضد راشفورد وسانشو وساكا.. ومدرب إنجلترا: أمر لا يمكن غفرانه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعود رحيم ستيرلينغ، لاعب منتخب إنجلترا، إلى صفوف الفريق المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر قبل مباراة ربع نهائي بين "الأسود الثلاثة" وفرنسا، يوم السبت، بعد عودته إلى بلاده إثر اقتحام لصوص منزله.

وغاب ستيرلينغ عن فوز إنجلترا 0/3 على السنغال، يوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16في المونديال، بعد تعرض منزله في مدينة "ساري" في إنجلترا للسرقة.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، أنه من المتوقع أن ينضم مهاجم نادي تشيلسي مجددا إلى الفريق في الوكرة، يوم الجمعة، قبل ربع النهائي مع "الديوك".

وتواصلت شبكة CNN مع ممثل رحيم ستيرلينغ للتعليق.