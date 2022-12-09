هل يمكن أن يُحتسب الهدف أمام أوروغواي لرونالدو في الأيام القادمة؟ تعرف على الإجابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف مدرب منتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس، عن الحوار الذي دار بينه وبين كريستيانو رونالدو قبل مباراة سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم 2022 عندما أخبر لاعبه بأنه لن يكون أساسيا في هذه المواجهة.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب في الدور ربع النهائي: " تحدثت مع رونالدو بعد الغداء يوم المباراة وشرحت له لماذا لن يلعب أساسيا وشرحت له كي لا يتفاجأ ودعيته إلى مكتبي وقلت له لن تكون ضمن التشكيلة الأساسية".

وكشف مدرب البرتغال ما قاله لرونالدو: "قلت له: المباراة ستكون صعبة وسأحتفظ بك للشوط الثاني"، وتابع: "لم يكن سعيدا بالطبع بهذا القرار لأنه اعتاد على أن يبدأ أساسيا وقال لي: هل تعتقد أن هذه فكرة جيدة؟"

وأضاف سانتوس قائلا: "ولكن كان حوارا اعتياديا وشرحت له وجهة نظري وتقبل الأمر"، حسب قوله.

وعن طلب رونالدو مغادرة معسكر المنتخب بسبب جلوسه على الدكة في مباراة سويسرا قال المدرب: "لم يقل لي يوما إنه يريد مغادرة المنتخب الوطني ومثلما قال جواو وأعيد ما قاله أنه علينا أن نتوقف عن الحديث عن هذا الأمر، لقد كان أول اللاعبين الذين أجروا عمليات الإحماء خلال المباراة واحتفل بجميع الأهداف التي سجلناها وفي النهاية كان الشخص الذي دعا زملاءه لتحية الجماهير والآن أريدكم أن تتركوا رونالدو وشأنه"، حسب قوله.

يذكر أن اللاعب الذي خاض مباراة سويسرا بدلا من رونالدو، غونزالو راموس، سجّل ثلاثة أهداف في تلك المواجهة وأصبح من المنافسين على هداف البطولة.