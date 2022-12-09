سفيان أمرابط تحت أنظار أندية "بريميرليغ".. ووكيل أعماله يعلّق

نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تلقى سفيان أمرابط، لاعب منتخب المغرب ونادي فيورنتينا الإيطالي، عدداً من العروض من قِبل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لوكيل أعماله محمد سينوح.

وبَاتَ متوسط ميدان "أسود الأطلس" تحت أنظار أندية "البريميرليغ"، بعد مستوياته العالية مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر، إذ يُعد من أفضل لاعبي البطولة في مركز الوسط الدفاعي.

وقال وكيل أعمال اللاعب سفيان أمرابط في تصريحات صحفية: "سفيان محترف كبير، يركز على كأس العالم مع المغرب، لقد رأى العالم كلّه أنّه أفضل لاعب وسط دفاعي في كأس العالم"، حسب ما نقله موقع "فيفا" الرسمي.

وأجاب على سؤال عمّا إذ كان سفيان أمرابط ضمن دائرة اهتمام نادي ليفربول وأندية إنجليزية أخرى، إذ قال: "بالطبع، تلقيتُ الكثير من المكالمات الهاتفية من أجل سفيان".

وكان متوسط الميدان المغربي البالغ من العمر 26 عاماً قد انضمّ إلى نادي فيورنتينا الإيطالي عام 2020، ويمتد عقده مع الفريق حتّى صيف 2024.