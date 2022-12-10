نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد مغردون في موقع تويتر باللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، بعد مستواه العالي في مواجهة كرواتيا والبرازيل، في الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

وقاد لوكا مودريتش منتخب بلاده للوصول إلى المربع الذهبي، للمرة الثانية على التوالي، عقب تجاوز منتخب "السامبا" بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان متوسط الميدان الكرواتي البالغ من العمر 37 عاماً قائداً لخط وسط الفريق، وبرز في التصدي رفقة زملائه لفرص المنتخب البرازيلي، إضافة لقدرته الكبيرة في التمرير وبناء الهجمة والخروج بالكرة.

وأثنى مغرّدون على أداء لوكا مودريتش بعد ظهوره اللافت على الرغم من تقدمه بالسن، ووصفه البعض بـ"الذهب الذي لا يصدأ".