ركلات الترجيح تبتسم للأرجنتين وتقصي هولندا من كأس العالم 2022

نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

الأرجنتين والحماس المبالغ فيه في كأس العالم.. نقاط مقلقة على "راقصي التانغو"

البرازيل ضد كرواتيا والأرجنتين ضد هولندا.. من ترشح الأرقام للتأهل إلى نصف النهائي؟

مشجعون سعوديون يردون على عبارة "الفوز على الأرجنتين بالحظ" ويجيبون عما إذا كانوا سيقولون "أين ليفا؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفوّق المنتخب الأرجنتيني على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة 3/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء الجمعة، وضمن منافسات الدور ربع النهائي، في نهائيات كأس العالم 2022.

وكان منتخب "التانغو" قد تقدّم أولاً بالنتيجة بأقدام ناهويل مولينا في الدقيقة 35، ثمّ ضاعفها ليونيل ميسي عند الدقيقة 73، قبل أن ينجح منتخب "الطواحين" في قلب الموازين لصالحه والعودة، إذ سجّل هدفين على التوالي عن طريق فاوت فيخهورست في الدقيقتين 83 و90+، لتذهب المباراة إلى أشواط إضافية.

واستمرت نتيجة التعادل 2/2 في الوقت الإضافي، رغم محاولات خطرة من رفاق ليونيل ميسي، ليتمّ اللجوء إلى ركلات الترجيح والّتي ابتسمت للمنتخب الأرجنتيني.

وتأهل منتخب "التانغو" إلى الدور نصف النهائي، ليواجه المنتخب الكرواتي الّذي تجاوز المنتخب البرازيلي، فيما انتهت رحلة المنتخب الهولندي في مونديال قطر.