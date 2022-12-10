نشر السبت ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2022

الدوحة، قطر (CNN)-- قال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر، السبت، إن الصحفي الأمريكي غرانت وال "شعر بالتعب" في المنطقة الإعلامية بملعب لوسيل القطري خلال مباراة الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة.

وتابع قائلا إن وال "تلقى العلاج الطبي العاجل الفوري في الموقع، واستمر خلال نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى حمد العام".

واضاف المتحدث إن اللجنة العليا على اتصال بالسفارة الأمريكية والسلطات المحلية ذات العلاقة "لضمان أن عملية إعادة الجثمان إلى وطنه تتوافق مع رغبات الأسرة".

وتابع المتحدث: "نقدم أعمق تعازينا لأسرة غرانت وأصدقائه وزملائه المقربين في وسائل الإعلام".

ويذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أو ما يُعرف اختصارا بـ"SC" كانت منذ تشكيلها في العام 2011 مسؤولة عن الإشراف على مشاريع البنية التحتية والتخطيط لكأس العالم بقطر 2022.