نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء عل مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة النتهنئة التي نشرها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي ببطولة كأس العالم 2022 وسط تفاعل.

وقال أردوغان في تغريدته: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".

وابرز نشطاء عدم وصف الرئيس التركي المنتخب المغربي بأنه أو لمنتخب عربي واستخدامه وصف "اول منتخب إفريقي".

وفاز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الثمامة، مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022، وجاء هدف منتخب "أسود الأطلس" برأسية يوسف النصيري عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وتأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولة لكرة القدم، إذ لم يسبق أن حقق ذلك. وبات أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى دور نصف النهائي لكأس العالم.