ملابسات وفاة الصحفي غرانت وال في قطر.. إعلامي بجواره يروي لـCNN

نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- قال كير رادنيدغ، كاتب العامود في مجلة "وورلد سوكر"، السبت، إن الصحفي الأمريكي، غرانت وال، الذي أعلن عن وفاته خلال تغطية بطولة كاس العالم بقطر 2022، عولج في الملعب "لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة" قبل نقله إلى المستشفى.

وأضاف رادنيدغ في تصريح لـCNN: "كان هذا قرب نهاية الوقت الإضافي في المباراة.. فجأة، بدأ زملائي على يساري بالصراخ طلباً للمساعدة الطبية.. من الواضح أن شخصًا ما قد انهار.. نظرًا لأن الكراسي قائمة ذاتيا، فقد تمكن الناس من تحريك الكراسي، وعليه التمكن من توفير مساحة صغيرة حوله".

وأضاف أن الفريق الطبي كان هناك "بسرعة كبيرة وتمكن من تقديم العلاج بأفضل ما في وسعه".

ويشار إلى أنه لا تزال ملابسات وفاة غرانت وال غير واضحة.

وكان متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقطر قد قال، السبت، إن الصحفي الأمريكي غرانت وال "شعر بالتعب" في المنطقة الإعلامية بملعب لوسيل القطري خلال مباراة الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة.

وتابع قائلا إن وال "تلقى العلاج الطبي العاجل الفوري في الموقع، واستمر خلال نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى حمد العام".