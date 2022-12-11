نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بصفتها أول دولة إفريقية وعربية تصل إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم، فإن فريق كرة القدم المغربي يمثل الآن أكثر بكثير من وطنه، إذ أن إنجازاته وحدت منطقة وقارة في الاحتفال.

عُرض العلم المغربي في مدن مختلفة حول العالم، السبت، إذ احتفل المشجعون بفوز منتخب "أسود الأطلس" التاريخي بهدف نظيف على منتخب البرتغال.

تظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات تنطلق منذ فترة طويلة في الدار البيضاء، حشود ترقص في ميدان "ترافالغار" بلندن، شوارع مكتظة بالرباط، مشجعون يحتفلون في باريس، وكذلك اندلعت أروقة المشجعين المغاربة بفرح عندما عثرت رأسية يوسف النصيري على شباك المرمى ومرة ​​أخرى عند صافرة النهاية.

وكما أشاد القادة السياسيون من جميع أنحاء العالم بمنتخب "أسود الأطلس" الذين هزموا الآن بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وكلهم مصنفون ضمن أفضل 10 مراكز في تصنيفات فيفا العالمية في هذه البطولة.

وقال رئيس تشاد محمد إدريس ديبي على تويتر: "تاريخي وخارق للعادة! تأهل أسود الأطلس لنصف نهائي كأس العالم 2022 هو تأهل كل إفريقيا. الدعم الكامل لممثلي أفريقيا في النهائي الكبير. بطل العالم في إفريقيا، نعم هذا ممكن إن شاء الله!"

وغرّد الشيخ محمد بن راشد: "لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في المونديال".

وكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على تويتر: "نحن نشارك إخواننا الفرح".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بحسب وكالة أنباء رويترز: "نحن نبتهج عندما يفرح العرب"، وأشاد بالنصر "التاريخي".

كما بعثت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان المتنافستان بالتهنئة، وفقاً لرويترز.

وغرّد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة: "مبروك للمنتخب المغربي تأهله التاريخي لنصف نهائي المونديال"، إلى جانب رمز تعبيري للعلم المغربي.

وذكر حساب الديوان الملكي الهاشمي على تويتر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هنأ العاهل المغربي محمد السادس عبر مكالمة هاتفية، وتمنى للفريق "التوفيق في باقي المباريات".

وغرّدت وزارة الخارجية المصرية: "خالص التهاني من القلب للمملكة المغربية الشقيقة".

وغرّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "أهنئ أسود الأطلس بفوزهم اليوم وأصبح أول فريق إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم".

وكانت ثلاث دول إفريقية قد وصلت إلى ربع النهائي من قبل: الكاميرون في عام 1990 والسنغال في عام 2002 وغانا في عام 2010، لكنها لم تنجح في الوصول للمربع الذهبي.

يمثل نجاح المغرب لحظة مهمة للغاية في تاريخ كرة القدم الأفريقية، والتي أشاد بها بعض أكبر نجوم كرة القدم في القارة.

غرّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "التاريخ القاري! ... يا له من إنجاز لأسود الأطلس".

وكتب النجم الإيفواري المتقاعد ديدييه دروغبا: "فعلوها!!!! أحسنت يا مغرب لهذا العمل الفذ. تحيا إفريقيا".

صمويل إيتو، مهاجم الكاميرون السابق والرئيس الحالي لاتحاد كرة القدم في البلاد، قال على تويتر: "لا يصدق! ... القارة بأكملها تتأصل من أجلك".

وغرّدت الفنانة ​​شاكيرا: "هذه المرة لأفريقيا !!"، في إشارة إلى أغنيتها التي استخدمتها خلال كأس العالم 2010، مع رمز تعبيري للتصفيق وعلم مغربي.