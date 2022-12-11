مقارنة طول قفزة المغربي النصيري مع قفزة رونالدو تثير تفاعلا

نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

المغرب في نصف النهائي.. هكذا تغلب الركراكي على البرتغال وكتب السطر الأخير لرونالدو في المونديال

من مسرح الحدث التاريخي.. أفراح الجماهير المغربية بعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم

"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من قفزة اللاعب المغربي، يوسف النصيري لحظة تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده على المنتخب البرتغالي ببطولة كأس العالم بقطر 2022، الأمر الذي أثار تفاعلا وتساؤلات إن كان قد حطم الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو.

Credit: Michael Steele/Getty Images

العام 2019 وصل رونالدو إلى ارتفاع 2.56 متر عندما لامس الكرة، وفقًا لموقع يوفنتوس على الإنترنت، بعد أن قفز 71 سنتيمترا عن الأرض خلال المباراة التي خاضها مع يوفنتوس ضد نادي سامبدوريا.

موقع قنوات "بي ان سبورت" القطري، نشر تغريدة قال فيها: "قفزة للتاريخ بارتفاع مترين و78 سنتمتراً".

ويذكر أن النصيري أصبح أول لاعب مغربي يُسجّل في نسختين مختلفتين من بطولة كأس العالم إذ كان قد هزّ الشباك أيضاً في روسيا عام 2018.

وفاز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الثمامة، مساء السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022، وجاء هدف منتخب "أسود الأطلس" برأسية يوسف النصيري عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وتأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولة لكرة القدم، إذ لم يسبق أن حقق ذلك. وبات أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى دور نصف النهائي لكأس العالم.