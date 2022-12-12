عمال مهاجرون في قطر يشاهدون مباراة المغرب وإسبانيا في دور الـ16 من المونديال في ضواحي الدوحة، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، وفاة عامل مهاجر في المنتجع الذي كانت تستخدمه السعودية خلال مراحل المجموعات في مونديال قطر 2022.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم لشبكة CNN، في بيان، إن "الفيفا حزين للغاية لهذه المأساة وأفكارنا وتعاطفنا مع أسرة العامل"، وأضاف: "بمجرد أن علم الفيفا بالحادث، اتصلنا بالسلطات المحلية لطلب مزيد من التفاصيل، وسيكون فيفا في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات، بمجرد اكتمال الأمور ذات الصلة بوفاة العامل". ومن غير الواضح ما الذي كان يفعله العامل أو الظروف المحيطة بوفاة الشخص.

وكان منتجع شاطئ سيلين هو معسكر التدريب الذي خصصه الفيفا لمنتخب السعودية، قبل أن يتم إقصاء الفريق في مرحلة المجموعات من البطولة.

وفي بيان لشبكة CNN، قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر "إن "الحادث المشار إليه لا يخضع لاختصاص اللجنة العليا، وإن المتوفى يعمل كمقاول لا يخضع للاختصاص القضائي للجنة العليا، وسيتمّ التعامل مع هذه المسألة من قبل السلطات الحكومية ذات الصلة".

وأضافت اللجنة العليا "أنها تتابع مع السلطات ذات الصلة نفسها، للتأكد من إطلاعها على آخر المستجدات المتعلقة بالتحقيق، على أساس منتظم، وأنها أجرت اتصالات مع أسرة المتوفى لضمان نقل المعلومات ذات الصلة".

وأكد مسؤول حكومي قطري لشبكة CNN، أن الحادث قيد التحقيق من قبل السلطات، وقال المسؤول: "إذا خلص التحقيق إلى عدم اتباع بروتوكولات السلامة، فستخضع الشركة لإجراءات قانونية وعقوبات مالية شديدة".

والخميس الماضي، قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم قطر 2022 لمراسل "رويترز"، إن "الموت جزء طبيعي من الحياة" وذلك ردا على سؤال حول وفاة عامل مهاجر مؤخرا، لكنه لم يتطرق إلى الظروف المحيطة بهذا الحادث. وأضاف: "نحن في منتصف كأس العالم، ولدينا كأس عالم ناجح، وأنت تريد التحدث عن هذا الأمر الآن؟"

وأوضح: "أعني أن الموت جزء طبيعي من الحياة، سواء كان ذلك خلال العمل، سواء كان ذلك في نومك، بالطبع مات عامل، تعازينا لعائلته، ومع ذلك أعني، من الغريب أن هذا شيء تريد التركيز عليه باعتباره سؤالك الأول".

وأضاف الخاطر: "انظروا.. كانت وفاة العمال موضوعا كبيرا خلال المونديال، كل ما قيل وكل ما انعكس بشأن وفيات العمال كان خاطئا تماما، هذا الموضوع، هذه السلبية حول كأس العالم كانت أمرا واجهناه، نشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأن الصحفيين قاموا بتضخيم هذه الرواية الكاذبة، وبصراحة، أعتقد أن الكثير من الصحفيين يجب أن يسألوا أنفسهم ويفكروا في سبب محاولتهم مناقشة الموضوع لفترة طويلة".

وفي مقابلة مع بيرس مورغان، التي بثت على TalkTV في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إن ما بين 400 و500 عامل مهاجر لقوا حتفهم نتيجة العمل الذي تم إنجازه في المشاريع المرتبطة بالبطولة، وهو رقم أكبر من الأرقام التي قدمها المسؤولون القطريون سابقا.

وأضاف الذوادي، أن ثلاثة عمال وافدين لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بشكل مباشر ببناء ملاعب كأس العالم، وأن 37 حالة وفاة تعود لأسباب أخرى.